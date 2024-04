Käärsoolevähi tunnus, mis jääb sageli tähelepanuta

«Täpne põhjus, miks vähi esinemismäärad tõusevad, pole teada. Eksperdid arvavad, et see on seotud elustiili ja keskkonnaga, kuid mis see täpselt on, me ei tea,» ütles Cecchini. Kuna kolorektaalset vähki võib esineda ka noortel inimestel, on kasulik olla sümptomite suhtes valvel, kirjutab Huffpost.