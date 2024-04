«TIA sümptomid on insuldilaadsed sümptomid, mis kestavad tavaliselt mõne ajuosa verevarustuse katkemise tõttu minuteid,» ütles Kentucky Neuroscience Institute'i kaasdirektor dr Larry Goldstein. Kuigi TIA sümptomite traditsiooniline määratlus ütleb, et need taanduvad 24 tunni jooksul, on enamik TIAsid lühiajalised ja kestavad vähem kui tund, lisas ta.