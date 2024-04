Perearst: vaevuste puudumisel pole mõistlik kõiki uuringuid teha

Ükski uuring ei ole täiesti täpne

«Kui inimesel ei ole haigusele viitavaid vaevusi, sümptomeid või riskitegureid, siis ei ole analüüsi ja uuringu tegemisest kasu, vaid võib olla isegi kahju,» nendib dr Oona.

Lihtsalt niisama ei ole arsti sõnul mõistlik erinevaid analüüse ja uuringuid teha. Põhjendusena märgib arst, et mitte ükski analüüs ega uuring ei ole sajaprotsendiliselt täpne. «Alati on teatud osa inimesi, kes küll on haiged, aga analüüs või uuring seda veel ei näita. Samuti on teatud hulk inimesi, kellel haigust või terviseprobleemi ei ole, aga analüüsi tulemus on võrdlusvahemikust kõrvale kaldunud ehk rahvakeeli ei ole näitaja normis,» selgitab perearst.

Nimelt on arsti sõnul vereanalüüside hindamisel kasutusel võrdlusvahemikud ehk referentsväärtused, mis tähendavad seda, et 95 protsendil tervetel inimestel jääb analüüsitulemus võrdlusvahemiku sisse, kuid 2,5 protsendil tervetel inimestel sellest allapoole ja 2,5 protsendil omakorda ülespoole. Seega ainuüksi asjaolu, et analüüsitulemus ei ole referentsväärtuse piires, ei tähenda alati seda, et inimesel on midagi viga.

«Analüüside ja uuringute tegemisel on palju asjaolusid, mis tulemusi mõjutavad – see, kui täpne on uurimismeetod, aga ka see, kuidas on analüüsitavat materjali kogutud ning kuivõrd täpselt ja tundlikult on kalibreeritud jne,» tõdeb dr Oona.