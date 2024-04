Kaugteenuste projektid keskendusid psoriaasi kaugjälgimisele ja vähipatsiendi tugisüsteemile

Tänu näidisprojektide konkursi läbinud psoriaasi kaugjälgimise teenusele on keskmise või raske psoriaasiga patsientidel võimalus mugavalt kaugteenuse abil oma haigust jälgida. Järviste sõnul on esialgne prognoos tervishoiukulude kokkuhoiuks hinnanguliselt kuni 2000 eurot patsiendi kohta aastas (täpne kuluefektiivsus selgub tänavu andmete analüüsi käigus) ja juba praegu on sihtrühmale teenuse osutamine võimalik.

Kokkuvõttes tehti Järviste sõnul üheskoos julge hüpe tundmatusse, sest nii Tervisekassal kui ka partneritel oli projekti alguses palju teadmatust. «Teekond on nii projektimeeskondade kui ka Tervisekassa jaoks olnud nagu ameerika mäed – saatjaks kord võidurõõm ja teinekord pisarad, aga praegu oleme targemad kui kunagi varem ja koos valmis vallutama järgmiseid mägesid,» võttis Järviste kogemuse kokku.

Seda, et uuendused tervishoius on keerulised, nentis ka Järveotsa Perearstikeskuse üks asutajatest perearst Diana Ingerainen. «Digitaliseerimine algas meie jaoks 2001. aastal, kui hakkasime olulisemaid dokumente arvutisse skaneerima. See muutus oli niivõrd suur, et oli lausa õudne. Kui toona oli argument, et arvutiga toimetamine võtab liiga kaua aega, siis nüüd peame ennast tänama, et sellega pihta hakkasime,» meenutas Ingerainen.