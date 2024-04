Uuring paljastab mehhanismi, mis seob südamehaigusi vähi arenguga

2013. aastal näitas Iisraeli kardioloog Tal Hasin esimest korda, et südamepuudulikkuse ja vähi vahel on seos. Südamehaigustega patsientidel on suurem risk haigestuda vähki ja kuna südamehaigused on juba üks peamisi surmajuhtumite põhjustaja USAs ja Iisraelis tähendab see, et paljud inimesed on ohus.