End üksildasena tundvaid lapsi ohustab raske psüühikahäire

Psühhoos viitab sümptomite kogumile, mis mõjutab inimese psüühikat, kui kontakt reaalsusega on mingil määral häiritud. Psühhoosi episoodi ajal võib inimesel olla raskusi mõistmisega, mis on tõeline ja mis mitte. Psühhoosi sümptomiteks on hallutsinatsioonid, luulud ja segased mõtted.