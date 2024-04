Too oma menüüsse need seemned, mille tarbimine hoiab südame tervena

Mineraalidest leidub 100 grammis keedetud kinoas järgmisi südame tervisele tähtsaid komponente: raud, magneesium, fosfor, mangaan, tsink, vask, kaalium, kaltsium. Magneesium aitab reguleerida lihaste ja närvide, sealhulgas südamelihase funktsiooni. Samuti aitab see kontrollida vererõhku, mis on oluline südame tervise jaoks. Piisav magneesiumi tarbimine on seotud madalama riskiga haigestuda II tüübi diabeeti ja südame veresoonkonna haigustesse. Kaaliumi piisav tarbimine võib vähendada insuldi ja südamehaiguste riski, sest mängib olulist rolli tervisliku vererõhu taseme säilitamisel. Fosforit vajab keha, et reguleerida lihaste tööd ja kaltsiumi, et reguleerida vererõhku ja kolesterooli. Vask aitab hoida veresoonte tervist ja toimib kehas ka kui antioksüdant, mis vähendab rakkude ja kudede kahjustusi.