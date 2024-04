Sääsed kohal: kuidas tüütuid vereimejaid tõrjudes enda mürgitamisest hoiduda?

Mürgistusinfoliinile 16662 tehtud tõrjevahenditega seotud kõnedest moodustavad 33 protsenti juhtumid erinevate putukamürkidega, sealhulgas sääsetõrjevahenditega. «Meieni on jõudnud juhtumeid, kus õhtul minnakse telki, lastakse see sääsetõrjet täis ning siis veedetakse öö endale tekitatud gaasikambris,» sõnas Terviseameti Mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder, «järgmisel päeval kurdetakse kehva enesetunnet ja ei osata kahtlustadagi, et see võib olla sääsetõrjevahendi kasutamisest.»