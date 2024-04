Alanud on kevadine kasemahlahooaeg. Aastasadu on Põhjamaade rahvad pidanud kasevett eliksiiriks, kasutades seda igal kevadel keha puhastamiseks ja toonuse suurendamiseks. Eestis on harjutud kasemahla jooma, aga kuidas sobib see igapäeva ilurutiini?