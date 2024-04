Nohu ja ninakinnisus annavad märku sellest, et nina limaskest on põletikuline. Olenemata sellest, kas põhjus on külmetus või midagi muud, nimetavad arstid seda riniidiks. Confido Digikliiniku üldarst dr Karina Ivanova selgitab blogis, kuidas teada saada, kas nohu on krooniline või on selle põhjus viirus või allergia.