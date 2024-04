OHT KODUS ⟩ Kopsuvähki tekitab laialt levinud gaas

Arstide sõnul on mittesuitsetajate kopsuvähijuhtude sagenemine tõenäoliselt seotud pikaajalise ja suure radoonigaasi kokkupuutega. See värvitu lõhnatu gaas eraldub maa all looduslikult esineva radioaktiivse materjali lagunemisel, mis seejärel imbub läbi hoone vundamentide. Gaas võib seal pikalt püsida ja koguneda inimeste kodudesse ja kopsudesse.

Kuigi USA keskkonnakaitseagentuur (EPA) soovitab regulaarselt radooni testimist ja meetmeid, et vähendada kokkupuute taset kodudes, on Ohio riikliku ülikooli vähikeskuse tellimusel läbi viidud uus tarbijauuring. See näitas, et 75 protsenti ameeriklastest ei ole lasknud oma kodus radoonisisaldust testida ja üle poole (55 protsenti) ei tunne muret radoonikokkupuute pärast oma kodudes, kogukonnas või koolides.