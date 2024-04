Kevadel levivad tuulerõuged – kas ravida tasuks briljantrohelisega?

Tuulerõuged annavad endast tavaliselt märku punaste täppidega kehal. «Tihtipeale juba osatakse kahtlustada, et tegu võib olla tuulerõugetega, kui haigus on levinud näiteks lasteaias, või kui mõni pereliige on hiljuti haigestunud,» räägib Oolberg. Ta lisab, et tavaliselt tekib haigel täppide tulekuga ka palavik. «Palaviku leevendamiseks sobib paratsetamool, mitte ibuprofeen.»

«Kui märkate kehal täppe, siis võib kohe hakata tupsutama, määrides täpikestele saialilletinktuuri. Midagi halba see ei tee, isegi siis kui pärast selgub, et tegu siiski polnud tuulerõugetega,» kinnitab apteeker. «Tuulerõugete täpid muutuvad ajaga villideks, mis on haigele väga ebamugavad ja sügelevad meeletult. See on ka põhjus, miks neid ville määrida – vähendada sügelust, sest kui villi puruneb ja tekkinud koorikut korduvalt maha kraapida, on suur tõenäosus tekitada püsiv arm.»

Tõhusad on nii traditsioonilised kui uued tuulerõugete ravimid

Traditsiooniliselt on tuulerõugeid ravitud briljantrohelisega, kuid tänapäeval on ravimite valik mitmekesisem. «Briljantroheline toimib endiselt – aitab sügelust vähendada ning värskeid täppe on lihtne ära tunda, kui vanemad on need roheliseks võõbatud. Samas määrib briljantroheline riideid ja tihti ei lähe need hiljem ka puhtaks,» räägib proviisor.