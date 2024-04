Hobi, mis teeb sinust parema inimese ja hoiab vaimset tervist

Nii Kadri kui Anti leidsid enda jaoks improteatri. Nüüdseks on Kadri tegelenud sellega kuus ja Anti viis aastat. Tõenäoliselt oleme kõik impro tegemisega kokku puutunud. «Improle kõige sarnasem tegevus oli see, kui ma lapsena koos venna või teiste lastega mängisin. Meil oli palju väljamõeldud objekte ja olukordi, me kehastasime erinevaid tegelasi ja mängisime omaenda lugu,» meenutab Kadri ja usub, et see on kõige lähem kogemus, mis enamusel meist lapsepõlvest olemas on. Sama toob välja ka Anti, kes on avastanud, et viis, kuidas ta oma kuueaastase lapsega mängib, on väga sarnane sellele, mida improtunnis tehakse. Impro tegemine on Kadri sõnul põhimõtteliselt samasugune mängimine, ainult et täiskasvanutena saame mõtestada, miks me üht- või teistviisi selles stseenis käitusime.