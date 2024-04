Diabeedini võib viia ka see täiesti sisutu tegevus

Kas teadsid, et pidv alkoholitarbimine võib suurendada keskealiste inimeste riski haigestuda teist tüüpi diabeeti? Hiljutine uuring on avastanud, et keskeas soosib pidev alkoholi joomine kõrgemat veresuhkrut, mis võib viidata suurenenud diabeediriskile. See on leid, mis tõstab esile uut muret alkoholi mõju kohta tervisele.