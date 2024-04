Kiirabiõde alkoholismist: olen sattunud kodudesse, kus on augud põrandas, muldpõrand või katust polegi

Kuigi kiirabi on mõeldud vältimatu meditsiiniabi andmiseks, on väljakutsete põhjuseks nii mõnigi kord hoopis sotsiaalprobleemid. Näiteks üksinda elavad vanainimesed vahel ei teagi, kuhu oma tervisehädadega pöörduda või ei ole kedagi, kes neid perearsti juurde viiks. Seetõttu nad helistavadki kiirabisse, kuigi terviseseisund tegelikult kiirabi sekkumist ei vaja.

Lisaks puutuvad kiirabitöötajad iga päev kokku alkoholi kuritarvitajatega. «Purjutamise probleem on Eestis väga suur ja see teeb kurvaks. Olen kiirabitöös sattunud kodudesse, kus on augud põrandas või hoopis muldpõrand, majal katust polegi... Ja sellised olukorrad on alati alkoholi kuritarvitamise, mitte lihtsalt vaesuse tagajärg,» nendib Tuuli. Ta lisab, et alkoholijoobest tingitud tervisehädade tõttu on eriti palju väljakutseid pärast viiendat kuupäeva, sest viiendal makstakse vanadus- ja invaliidsuspensione.

Vahel juhtub ka seda, et kiirabi satub kellegi peole, kuid ühelgi peolisel tervisehäda polegi. «Jah, on kontingenti, kes kutsub kiirabi meelelahutuseks. Ka sellistel juhtudel on alati mängus alkohol. Häirekeskus ei saa kiirabi saatmata jätta, sest kui numbrile 112 helistaja kurdab valusid südames, siis tuleb kohale minna,» mõistab Tuuli kiirabi tööga kaasas käivat paratamatust.

Küllap on paratamatu ka see, et teinekord tahavad patsiendid küll head, aga välja kukub teistmoodi. Tuuli meenutab väljakutset eramajja, mille eelinfos oli kirjas, et majapidamises on suur koer, kes on ketis. Aeda sisenenud Tuuli süda jättis aga paar lööki vahele, kui õuele tulnud purjakil peremees lasi koera ketist valla, põhjendades oma tegu sellega, et «koer tahab tere öelda». Õnneks piirduski inimese suurim sõber aeda sisenejate nuusutamisega.

Kuid hoolimata sellest, et kiirabiõel tuleb lisaks inimeste abistamisele kokku puutuda ka elu pahupoolega, kinnitab Tuuli, et kolm aastat tagasi langetatud otsust kiirabisse tööle asuda ta ei kahetse. «Meditsiin on mu kutsumus. Tunnen, et olen vajalik ja saan inimesi aidata. See pakub rahuldust!»