SKANDAAL ⟩ Tohutu hulk kiirkorras heaks kiidetud vähiravimeid on täiesti kasutud

Hiljutine uuring näitab, et ligikaudu 40 protsendil vähiravimitest, mida USA Toidu- ja Ravimiamet (FDA) kiirendatud heakskiitmise jaoks aastatel 2013–2017 kasutati, ei ilmnenud enam kui viie aasta järel tehtud järeluuringutes kliinilist kasu.

See viis loodi vastuseks HIV/AIDSi kriisile, et kiirendada ravimite heakskiitmist tõsiste seisundite korral, mille meditsiinilised vajadused on rahuldamata.