Probleemid nägemisega võivad olla märk raskest levinud haigusest

Alzheimeri tõve korral on mõjutatud ka mitmed muud visuaalse töötlemise aspektid, näiteks võime näha objektide piirjooni (kontrastitundlikkus) ja eristada teatud värve (sinakasrohelise spektri nägemise võime on mõjutatud dementsuse varajases staadiumis).

Teine Alzheimeri tõve varajane märk on silmaliigutuste «inhibeeriva kontrolli» puudujääk. See tähendab, et häirivad stiimulid hoiavad kergemini tähelepanu. Tundub, et Alzheimeri tõvega inimestel on probleeme segavate stiimulite eiramisega, mis võivad ilmneda silmade liikumise ja kontrolli probleemidena.