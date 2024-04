Miks on insultide arv tõusuteel?

Uus uuring näitab, et 1990. aastast on ekstreemsete temperatuuridega seotud insuldi tagajärjel tekkinud surmade ja puuete arv suurenenud. Kuigi uuring ei tõesta otseseselt, et kliimamuutus oleks insuldi otseseks põhjuseks, on see siiski esimen uuring, mis vaatleb ekstreemsete temperatuuride mõju insuldi levikule ülemaailmsel tasandil.