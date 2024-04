Tööinspektsioon vastab: kuidas toetada erivajadusega töötajat?

Kui tööülesannete täitmine tööandja vahenditega on töötaja tervise tõttu takistatud, saab Töötukassa anda töötajale kasutada tööalase abivahendi. Tööalane abivahend on abivahend, milleta inimesel ei ole oma puude, püsiva töövõimetuse või osalise või puuduva töövõime tõttu võimalik tööülesandeid täita. Selleks võib olla näiteks ekraanilugemistarkvara, digitaalne luup või heliülekandesüsteemid. Küll aga tavapärase töövahendiga, mis on tööülesannete täitmiseks vajalik tervisest tulenevast takistusest olenemata, peab tööandja võtma arvesse töö laadi, töökoha töötingimusi, aga ka töötaja kasvu ning tema füüsilisi ja vaimseid võimeid, et tööd saaks teha ergonoomiliselt õiges asendis.