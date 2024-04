KÕLAB USKUMATULT: Seljaaju on suuteline õppima ilma peaajuta

Teadlased on juba mõnda aega teadnud, et seljaaju kaudu toimuv motoorset väljundit on võimalik kohandada harjutamise teel isegi ilma ajuta. See on kõige dramaatilisemalt ilmnenud pea kaotanud putukate puhul, kelle jalgu saab siiski õpetada vältima väliseid tõkkeid. Seni polnud keegi täpselt aru saanud, kuidas see võimalik on, ja ilma selle mõistmiseta pole nähtus palju enamat kui kummaline fakt. Nagu Takeoka selgitab: «Aluseks oleva mehhanismi mõistmine on hädavajalik, kui soovime mõista tervete inimeste liikumise automaatsuse aluseid ja kasutada seda teadmist taastumise parandamiseks pärast seljaaju vigastust.»