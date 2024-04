Teletervishoiu kohtumistel patsientidega avastas Alecia Daunter, MÜ laste taastusravimeditsiini abiprofessor, et sageli oli keeruline suuliselt selgitada, kuidas ta soovis, et patsiendid oma keha liigutaksid. See põhjustas mõnikord visiitide kvaliteedi langust ja frustratsiooni. Uue lähenemise proovimiseks haaras ta oma laualt Barbie nuku ja hakkas nuku abil näitama, mida ta soovis patsiendilt saada.