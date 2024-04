Puberteedipidurid ja soovahetushormoonid – pole piisavalt teavet, et pidada neid ohutuks

Uuringud, mis käsitlevad puberteediea blokaatorite (teismeeapidurite) ja hormoonide kasutamist soolist düsfooriat (ebakõla) kogevate laste ja noorte seas, on ebapiisavad. Seega on võimatu hinnata nende tõhusust või mõju vaimsele ja füüsilisele tervisele, leiti kahes süstemaatilises ülevaates, mis avaldati ajakirjas Archives of Disease in Childhood.