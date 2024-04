Too roheline kevad taldrikule

Lõpuks ometi on talv läbi saanud ning kevad kätte jõudnud. Paljud on väga oodanud selle saabumist, sest talvel valitsev külm ja pimedus on juba tõeliselt ära väsitanud. Sageli räägitakse kevadväsimusest, kuid pigem peakski ehk pidama seda talveväsimuseks?