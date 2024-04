Uus uuring näitab, et eestimaalased söövad liiga vähe just seda toitu

Uuringu järgi jääb Eesti elanike tarbitav kalakogus endiselt alla Euroopa keskmisele, mis on 23,7 kilogrammi inimese kohta. Võimalikud ressursid tarbimiseks suurenesid 2023. aastal võrreldes aasta varasemaga 16,7 kilogrammilt 17,5 kilogrammile eluskaaluna arvestatult.

«Kala söömine on oluline osa tasakaalustatud toitumisest, kuna kala on mitmekesise toitainelise koostisega,» sõnas Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialist Kristin Oja. «Kala on valgurikas ning rasvane kala sisaldab ka oomega-3-rasvhappeid, mille piisavat tarbimist seostatakse südame- ja veresoonkonnahaiguste riski vähenemisega,» selgitas Oja.