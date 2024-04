D-vitamiini puudus võib lastel tekitada seda haigust

Lapse tervis. Pilt on illustratiivne.

On teada, et D-vitamiini puudus vähendab luude tugevust ja suurendab luumurdude ja infektsioonide riski. Teadlased on nüüdseks tuvastanud olulise seose madala D-vitamiini taseme ja väikelaste ekseemi esinemissageduse vahel, kirjutab Medical Daily.