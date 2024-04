Parem kui lätlastel, kehvem kui soomlastel. Millise hinnangu annab Eesti inimene oma tervisele?

«Üldiselt saab öelda, et 20 aasta taguse ajaga võrreldes on meie hulgas mõne protsendi võrra rohkem neid inimesi, kes elavad iga päev koos mõne pikaajalise haigusega: 2004. aastal oli neid 41 protsenti ja 2023. aastal 47 protsenti. Samas on positiivne, et mõne protsendi võrra on kasvanud ka nende inimeste hulk, kes hindavad enda tervist väga heaks või heaks, 2004. aastal oli neid inimesi 50 protsenti ja 2023. aastal 56 protsenti,» selgitas Remmelg. Analüütik tõdes, et viimase 20 aasta kõige helgem aasta oli 2020, kus lausa 59 protsenti inimestest pidas enda tervist väga heaks või heaks.

Kesk- ja vanemaealised hindavad enda tervist oluliselt paremaks

Vanuse kasvades tervis teatavasti halveneb. Väikesed erinevused meeste ja naiste vastustes siiski ilmnevad. Nii on näha, et 25–34-aastaste naiste hulgas on väga hea ja hea tervisega naisi sama palju kui nooremas vanusegrupis (85 protsenti). Seevastu meeste hulgas hindab oma tervist selles vanuses väga heaks või heaks ainult 80 protsenti. Teine erinevus ilmneb meeste ja naiste vahel vanusegrupis 55–64 eluaastat. Keskealised naised hindavad enda tervist paremaks kui keskealised mehed. Kuid üle 65-aastaste hulgas on halva või väga halva tervisega naisi jällegi rohkem kui meeste hulgas. Viimast fakti võib mõjutada naiste kõrgem keskmine eluiga.