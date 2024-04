Silmanakkus võib kujuneda ootamatult ohtlikuks

Uveiit

Uveiit on silma keskmise osa põletik. Kuigi see on suhteliselt haruldane, on see tõsine seisund ja tuleneb tavaliselt viirusinfektsioonidest, nagu herpes simplex, vöötohatis või trauma. Sõltuvalt sellest, kus põletik silma piirkonnas on, võivad sümptomid olla punetus, valu ja hõljumid kuni nägemise hägustumine ja osalise pimedus.