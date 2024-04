Pardirallil on stardis 20 000 parti

Kõigil rallihuvilistel on võimalik oma annetuse eest vannipardile kaasa elada ETV ekraanil toimuva otseülekande vahendusel, mis läheb eetrisse 7. juunil õhtul Kadriorust.

10 aastaga on Pardiralli kogunud ligikaudu 2 miljonit eurot, et toetada lapsi ja nende vanemaid võitluses vähiga.

Pardiralli on Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu algatatud vannipartide võiduujumine, mille eesmärk on tõsta teadlikkust vähihaigete laste ja nende vanemate olukorrast ja kutsuda inimesi ning ettevõtteid neid toetama.

Kokku on 2024. aastal valmidus võistu-ujumise starti lubada rekordilised 20 000 parti. Aasta aastalt on võistluspardikeste arv suurenenud. Kui 2014. aastal läks starti 7500 part-sportlast, oli möödunud aastal esikoha heitluses juba 18 000 parti.

«Meiega on täna Ramses ja Lenna, kes on tänu Pardiralli annetajatele ja suure südamega inimestele ning ettevõtetele saanud lootust ja abi. Samuti on siin Miia, Andri ja Sofia ema, kelle lapsed vaatavad meid täna pehmetelt pilvepatjadelt,» ütles Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu juhatuse liige ja tugiisik Luive Merilai.