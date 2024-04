Ükskõik, kuidas te pähklied tarbite, on need tervislik lisand igale dieedile. Tervislike rasvade, vitamiinide, mineraalide ja antioksüdantide kontsentreeritud allikana on pähkleid juba pikka aega seostatud madalama suremusriskiga, südame ja aju tervise paranemisega ning isegi väiksema II tüüpi diabeedi riskiga. Lühidalt öeldes võivad pähklid olla tervisele kasulikud kõigile, kes ei kannata pähkliallergia käes. Milliseid pähkleid tasuks aga eelistada?