Vähiga võitlemiseks leiti uus viis

Osaka ülikooli teadlased leidsid ajakirjas Journal for ImmunoTherapy of Cancer avaldatud uuringus, et tetratsükliini antibiootikumid aitavad immuunsüsteemil leida vähirakke viisil, mis erineb praegustest immunoteraapiatest. Need antibiootikumid stimuleerivad immuunrakke, mida nimetatakse T-lümfotsüütideks, ründama ja hävitama vähirakke.