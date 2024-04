Armastatud toidus on märkimisväärselt mürgiseid aineid, vähemalt USAs

Romano sõnul ei ole nende soovitus mereande mitte süüa – tegemist on suurepärase lahja valgu ja oomega-rasvhapete allikaga. Kuid mereandidel võib olla ka alahinnatud roll PFAS-iga kokkupuutel. «Mereandide tarbimise riskide ja eeliste mõistmine on oluline inimestele, kes teevad otsuseid oma dieedi kohta, eriti haavatavatele rühmadele nagu rasedad ja lapsed,» ütles Romano.

Uuring ühendas analüüsi PFAS-i kontsentratsioonidest värsketes mereandides New Hampshire'i osariigis läbi viidud toitumisharjumuste riikliku küsitlusega. Uus-Inglismaa, sealhulgas New Hampshire, on üks USA suurimaid mereandide tarbijaid, mis tegi sellest osariigist ideaalse koha mereandide kaudu PFAS-i kokkupuute ulatuse mõistmiseks.