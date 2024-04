Maksa toimimist aitab parandada üllatav vahend

Uuring avaldati ajakirjas Gut ja see näitas, et sfäärid, mida litsentseerib UCList välja kasvanud ettevõte Yaqrit, on inimkasutuseks ohutud. Järgmine samm on kontrollida, kas samad tulemused on saavutatavad inimestel, mis võib avada uue võimaluse haiguste raviks, mis on seotud kehva soolestiku tervisega, vahendab Medical Xpress.