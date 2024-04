Viljandi haigla mobiilsed diagnoosikabinetid aitasid mullu tervist kontrollida tuhandetel inimestel

«Püüame igal võimalusel liikuda patsiendile lähemale abi pakkumisel ja teenuse osutamisel. Mobiilse naistebussiga oleme avastanud mitmeid vähijuhte ning operatiivset ravi vajavaid patsiente, kes muidu ei oleks tõenäoliselt niipea oma raviteekonda tervenemise poole saanud alustada. Sageli sattusid naistearsti vastuvõtule just sellised naised, kes ei olnud väga pikalt, 10-20 aastat, kontrollis käinud. See näitab, kui oluline on liikuda inimeste juurde ja tuua kvaliteetne meditsiiniline abi lähemale, kui selleks inimesel endal võimalusi napib. Huvi günekoloogi ja ämmaemanda vastuvõtule saamiseks on suur,» ütles Viljandi haigla naistekliiniku juht Diana Vanaveski.