Populaarse toiduga liialdamine võib tuua kaasa pikaajalised mälukahjustused

Teadlased märkisid, et rämpstoidudieedil olevatel noorukitel võivad tekkida märkimisväärsed mäluprobleemid, mis püsivad ka täiskasvanueas, isegi pärast tervislikuma toitumise peale üle minekut. Tulemused näitavad, et sarnane rämpstoidu dieet teismelistel võib nende aju mäluvõimet pikaks ajaks häirida. Kanoski sõnul on noorukiiga aju jaoks väga tundlik periood, mil arengus toimuvad olulised muutused.