Uuringud näitavad, et kanep annab paljulubavaid tulemusi neuroloogiliste häirete raviks

Kanepileht. Pilt on illustreeriv.

Ühel kümnest üle 65-aastasest inimesest tekib vanusega seotud neuroloogiline häire, nagu Alzheimeri tõbi või Parkinsoni tõbi, kuid ravivõimalused jäävad selle populatsiooni jaoks napiks. Teadlased on hakanud uurima, kas kannabinoidid – kanepitaimest pärinevad ühendid, nagu tuntud THC (tetrahüdrokannabinool) ja CBD (kannabidiool) – võivad pakkuda lahendust. Kolmas, vähemtuntud kannabinoid nimega CBN (kannabinool) on hiljuti äratanud huvi teadlastes, kes on hakanud uurima leebema ja vähem psühhoaktiivse aine kliinilist potentsiaali.