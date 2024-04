Paljud haigused saavad alguse sellest, kui keha on pidanud liiga kaua taluma põletikku. Sibulat on läbi ajaloo kasutatud rahvameditsiinis põletike ja infektsioonide ennetamisel ning ravimisel. Peale selle leidub sibulas palju antioksüdante, mis samamoodi aitavad võidelda kehas oleva põletikuga. Sibulast on samuti kasu akne leevendamisel.