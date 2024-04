Menstruaaltsükli ja Kuu faaside vahel ongi seos – selle juured on aga sügaval

Prantsusmaa ja USA teadlaste töörühmad on nüüd leidnud, et menstruaaltsükli rütmid on tõenäoliselt keha sisemise kella juhitud, mitte pelgalt keha enda sisemiste protsesside summa. Lisaks leiti nõrk, kuid oluline seos Kuust sõltuvate tõusude ja mõõnadega. Artikkel avaldati ajakirjas Science Advances.