Tartu Ülikooli teadlased avastasid uue ravimikandidaadi agressiivse ajukasvajaga võitlemiseks

Tartu Ülikooli hematoloogia-onkoloogia kliiniku teaduslabori juhi Darja Lavõgina sõnul oli uurimisgrupi eelnevate tööde põhjal teada, et glioblastoomi rakud on kõige tundlikumad kahte kategooriasse kuuluvate ainete suhtes: need, mis mõjutavad rakutsükliga seotud sihtmärke, ning ained, mis mõjutavad epigeneetiliste muutustega ehk geenide avaldumisega seotud sihtmärke.

«Värskeimas uurimistöös keskendusime rakukultuurides just nendele ravimikandidaatidele. Samuti testisime nende efekti nii tavapärastes kui ka vähendatud hapnikusisaldusega ehk hüpoksilistes tingimustes. Kliinilisest praktikast on teada, et hüpoksia on just glioblastoomi puhul suureks probleemiks, sest kasvaja kasvab väga kiiresti, verevarustus jääb ebapiisavaks ning suured haigusest haaratud alad jäävad seetõttu hapnikuvaeguse kätte. Samuti on glioblastoomi puhul näidatud, et hapnikuvaene keskkond soodustab kasvajarakkude levikut ümbritsevatesse kudedesse ning põhjustab ravimresistentsust.»