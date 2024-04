Paljad naised ja saladuslikud ringid: keskaegne käsikiri paljastab loo seksist

Teadlased arvavad, et rosettide üheksa suurt ringi tähistavad neid, kusjuures keskmine ring tähistab välimist ava ja vasakpoolne ülemine ring sisemist ava. Kaheksal välimisel ringil on siledad servad, kuna need esindavad sisemist anatoomiat, samas kui keskmisel ringil on sakiline serv, kuna see esindab välist anatoomiat.

Arstid arvasid ka tollal, et rasestumiseks on vajalik mees- ja naiskomponent ning neid mõlemaid nimetati spermiks. Need on näidatud kollasena (mees) ja sinisena (naine). Arvati, et naised saavad naudingut kahe spermi liikumisest emakas, mis on kujutatud joonte ja mustrite kaudu.