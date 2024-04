See imeline tegevus pakub koheselt rõõmu ja tagab parema tervise

Pilt on illustreeriv.

Kallistused ja igasugusd füüsilised puudutused on tõepoolest kasulikud meie heaolule. Need aitavad vähendada valu, ärevustunnet ja depressiooni, mis kehtib igasse vanuserühma kuuluvale inimesele. Mida sagedamini ja tihedamini üksteist kallistada, seda rohkem on positiivsed reaktsioonid tagatud. Kallistage ja hoidke oma lähedasi rohkem!