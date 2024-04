Teadlased: näitasime, et rämpstoit tekitab nooremas eas ajukahjustusi

Algkooliõpilaste hulgas on pea iga kolmas kas ülekaaluline või rasvunud. Nende osa kasvab aasta-aastalt.

Rämpstoit keerab rottidel aju tuksi ja eriti veel areneva aju. See tehti kindlaks küll rottide peal, aga pole mingit põhjust loota, et inimesega need asjad kuidagi teistmoodi oleksid.