Kuidas seada oma vajadused julgelt esikohale?

«Kindlasti on paljudele tuttav olukord, kus vabal päeval helistatakse töölt ja esimene mõte on, et kas keegi kolleegidest on haigestunud ja on vaja minna teda asendama. Kui appi minna ei saa, siis vabandame, põhjendame ja tunneme tihti süüd. Ei ole ka mingi erand see, et paneme vastuvõtte täis tööpäeva lõppu patsiendile lisaaja, sest ta ju vajab seda,» kirjutab vaimse tervise Laura Oisalu ajakirjas Eesti Õde. «Kui sageli küsime aga endalt, mida vajan mina ja kas ma jaksan?»