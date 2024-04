Südamearst avaldab, kui palju samme tuleks päevas teha

«Eesti meeste oodatav eluiga on võrreldes naistega pea üheksa aastat lühem. Tõsi, tervena elatud aastate sooline ebavõrdsus on väiksem, veidi alla kolme aasta,» ütleb Tervisekassa podcast’is Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioloog dr Martin Serg. Naiste ja meeste tervisenäitajate erinevusi on aga veelgi. Näiteks on alla 50-aastaste meeste kokkupuude tervishoiusüsteemiga võrreldes naistega tunduvalt väiksem. «Arstile jõutakse sageli siis, kui haiguskulg on raske ning nõuab kallist ravi.»

«Iga inimene võiks teada, mis on tema kolesteroolitase ning millised on tema vererõhunäitajad.» Dr Serg

Dr Martin Serg Foto: Erakogu

2022. aastal oli südameprobleeme 23 protsendil meestest ning Tervisekassal kulus meeste südamehaiguste raviks 75,5 miljonit eurot. «Kõige sagedasem mure on kõrgvererõhutõbi, mis põhjustab südamelihase infarkti, aga ka ajuinsuldi teket. Tüüpiliselt algavad meeste probleemid kuskil 40. eluaastates, sealt edasi hakkab nende haiguste sagedus kasvama. Südamehaigusi esineb üle pooltel 60-aastastel ning 70-aastastest juba kolmveerandil,» ütleb dr Serg.

Eesti pole erand

See, et meeste tervis on naiste omast kehvem, on üsna sage ka teistes riikides. «Meeste oodatav eluiga ongi kolm kuni üksteist aastat naiste omast lühem,» selgitab dr Serg ning lisab, et Euroopa piirkonnas on see erinevus kõige väiksem Islandil ning kõige suurem Leedus. «Meie oleme Leedu tulemuste lähedal.»