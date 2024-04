Nädalaga lisandus 170 gripijuhtu

Gripi levik on endiselt laialdane, kuid haigestumuse intensiivsust saab hinnata juba madalaks. Gripiga seotud hospitaliseerimiste arv on vähenemas. Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse andmetel on viimase kahe nädala jooksul gripi tõttu haiglaravi vajanud 28 patsienti.