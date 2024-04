Teadlased tegid selgeks, kas D-vitamiin aitab vananemise vastu

Vitamiin D on pikka aega olnud soositud kandidaat, kuna see on oluline lihaste ja luude ehitamiseks – tavaliselt need nõrgenevad vananedes. Uuringud näitavad, et ilma piisava D-vitamiinita suureneb vanusega seotud lihasmassi kao ja kukkumiste risk, vahendab Science Alert.