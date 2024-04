«Ärkasin tundega, et mitte midagi ei tunne vasakus käes. Sõrmed ei allunud tahtele»

Lõpuks saabus doktor oma eht-inglasliku diagnoosiga: «Probably TIA Crescendo but perhaps not!» (Tõenäoliselt TIA crescendo, aga võib-olla ka mitte! –toim)

Millega on siis TIA puhul tegu?

TIA ehk transitoorne isheemiline atakk on lühiajaline, mööduv peaaju verevarustuse häire ning on peaaju infarkti ehk insuldiga sarnane seisund. Varasemalt on olnud TIA puhul kasutusel ka väljend miniinsult või mikroinsult. Ajuarteris moodustub tromb ehk verehüüve, mis takistab verevoolu ajju, või tekib südames tromb, mis kantakse verega aju veresoontesse. Ajurakkudele eluks hädavajalike toitainete ja hapniku varustamine katkeb ning ajurakud saavad kahjustada ja hukkuvad.

TIA episoodi saab diagnoosida, kui sümptomid taanduvad 24 tunni jooksul, ja see saab võimalikuks, kui tromb lüüsub (laguneb–toim) iseenesest.

Valdavalt pigem muusikamaailmast tuntud mõiste «Crescendo» tüüpi TIA diagnoosi puhul on tegu ebastabiilse neuroloogilise sümptomaatikaga ning TIA episood kordub lühikese aja vältel ja iga järgnev võib olla eelnenust ka intensiivsem.

Transitoorse ehk mööduva isheemilise ataki ehk TIA korral, erinevalt insuldist, on veresoonte ummistus lühiajaline, episood enamasti alla minuti kuni paari tunnini kestev ja püsivaid kahjustusi ei teki, sest vastav ajuosa on hapnikupuuduses vaid ajutiselt. Küll aga on leitud seos TIA ajalise kestvuse ja järgneva isheemilise insuldi tekkeriski suuruse vahel – mida kauem kestab TIA episood, seda suurem on isheemilise insuldi tekkerisk.

Esimesed 24-48 tundi pärast TIA-t on kõige kriitilisemad! Selle aja jooksul kogeb niinimetatud päris insulti ca 20 protsenti inimestest.

Esimese 90 päeva jooksul on risk saada uut aju kahjustavat episoodi kuni 17 protsenti.

Umbes 30 protsendil inimestest, kellel on olnud TIA, tekib insult lähikuude jooksul.

Umbes 50 protsenti kõikidest insultidest leiab aset aasta jooksul pärast TIA-t.

Kuni 80 protsenti ajuinfarktidest pärast TIA-t on välditavad.

TIA, nagu ka insuldi tekke soodustavateks teguriteks, on:

kõrgenenud kolesterooli ja veresuhkru tase;

väheliikuv eluviis ja rasvumine;

hüpertensioon ehk kõrgvererõhktõbi;

diabeet;

südamerütmihäiretest kodade virvendusarütmia;

stressirohke elu;

suitsetamine ning alkoholi liigtarvitamine;

pahaloomuliste kasvajate olemasolu;

mõned ravimid (sh kontratseptiivid) jpm.

Enamus neist riskifaktoritest põhjustavad niinimetatud halba kolesterooli (LDL kolesterooli) sisaldavate naastude teket veresoone seinas (ateroskleroos), mis omakorda soodustab verevoolu aeglustumist ja võimaldab trombi teket.

Üldlevinumad riskifaktorid, mida paraku ise mõjutada ei saa, on:

pärilikkus – suguvõsas varem esinenud TIA, insult;

vanus – vanuse kasvades risk haigestuda suureneb;

sugu – mehed on suuremas ohus kui naised.

TIA sümptomid varieeruvad suuresti sõltuvalt sellest, milline aju piirkond on haaratud. Enim levinumateks on:

näo, käe või jala nõrkus, tuimus või halvatus, tavaliselt ühel kehapoolel;

aeglustunud või segane kõne ja/või raskused teiste kõne mõistmisel;

pimedus ühes või mõlemas silmas või kahekordne nägemine;

äkiline ja/või tugev peavalu;

vertiigo, tasakaalu või koordinatsiooni kaotus või minestamine;

ebanormaalne maitse- või lõhnataju.

Trombist tekkinud verevaeguse ning hapnikupuuduse tingimustes võib iga minut hukkuda kuni kaks miljonit närvirakku ning sõltuvalt kahjustuse piirkonnast ajus varieeruvad ka sümptomid. Oma olemuselt TIA sümptomid suuresti ei erine insuldi omadest. Ajaline kestvus on lühem, sümptomid võivad olla kergemad. Võivad esineda üksikult, kuid ka mitmekesi koos. Et tegu just TIA sümptomitega, siis selle äratundmise teeb sageli keeruliseks see, et neid on lihtne enda jaoks niiöelda välja vabandada:

ootamatu pearinglus – ma ei söönud täna lõunat;

ei tunne oma kätt – magasin kehvasti, käe peal;

jalg kaob alt – vana põlvetrauma annab tunda jne...

TIA kahtluse korral pannakse diagnoos patsiendi läbivaatusel ja tuginedes lisauuringute tulemustele. Lisauuringutena on üldjuhul kasutusel

peaaju MRT (Magnetresonantstomograafia);

KT ehk Cat-scan (Kompuutertomograafia);

kaelaarterite ja südame UH (Ultraheli);

EKG 24-72 tunni Holter-monitooring kodade virvendusarütmia episoodide leidmiseks;

spetsiifilised vereproovid jms.

Pärast TIA episoodi sooritatakse ABCD2 test, hindamaks uue TIA episoodi kordumise ja/või isheemilise ataki tekke riski.

Keerulisemaks teeb TIA ühese diagnoosimise see, et KT-st ja UH-st on kõige suurem abi siis, kui seda tehakse ataki ajal või vahetult pärast seda. See on üks põhjus, miks on eluliselt oluline arsti juurde pöörduda koheselt, esmaste sümptomite ilmnemisel.

Operatsioon tuleb teemaks, kui kaelaarteritest leitakse ummistus.

Ravi on elukestev – ravimid, liikumine ning dieet.

Ravi eesmärk – tulevikus TIA kordumise või insuldi tekke ära hoidmine.

Allikas: kardioloog, dr Merle Starkopf, Ida-Tallinna Keskhaigla, City Tervisekliinik, OÜ Merle Kadarik