VAMPIIRID MEIE SEES ⟩ «Verejanulised» bakterid osutusid tõelisteks tapjateks

Washingtoni osariigi ülikooli (Washington State University ehk WSU) teadlaste juhitud meeskond on leidnud, et baktereid tõmbab vere vedelasse osasse ehk seerumisse, mis sisaldab toitaineid, mida bakterid saavad kasutada toiduna. Üks keemilistest ainetest, mille poole baktereid eriti tõmbab, oli seriin, aminohape, mida leidub inimveres ja mis on ka valgujookide levinud koostisosa.