Soome teadlased: pikema elu tingib kaasasündinud eeldus

Üle 340 000 inimese hõlmavas Soome uuringus selgus, et geneetiliselt tugevama lihasjõuga inimesed, kellel on kõrge eelsoodumus käe surumisjõule, haigestusid kuni 23 protsenti vähem levinud haigustesse ja neil oli pikem eeldatav eluiga. Teadlased usuvad, et personaalne geneetiline teave lihasjõu kohta aitab arstidel paremini tuvastada teatud terviseriskidega inimesi.