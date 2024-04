Perearst: mentorioskusi võiks kasutada igapäevatöös

Tervisekassa partnersuhtluse osakonna peaspetsialisti Mari Kalbini sõnul on mentorlusprogrammis osalemisel kasutegureid nii menteedele kui ka nende mentoritele. «Lisaks mentorite toetusele said menteed uusi teadmisi muutust käivitavate vestluste pidamiseks ja eesmärkide seadmiseks. Mentorid said programmi jooksul teadmisi mentorluse olemusest ja coach`ivast juhtimisest, juhendamis- ja juhtimisalastest oskustest. Mentorlusprogramm ei toeta ainult selles osalenud perearste ja spetsialiste, vaid annab võimaluse parendada kogu perearstisüsteemi tervikuna,» tõdes Kalbin.

Mentee-mentor tandemina töötamine oli dr Pretti sõnul hea, kuna teadlikult tegeleti oma eesmärkidega. «Saame küll iga päev oma kolleegidega suhelda ja nõu küsida, aga kiires töö- ja elutempos ei taha teisi tülitada ja vahel on ka hirm rumalana näida, aga mentor-mentee suhtes tead, et see ongi see hetk, et küsida, reflekteerida ja planeerida edasist, ilma et peaks kartma hinnanguid,» nentis arst.