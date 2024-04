TAI direktor: kaotame valesti valitud eluviisi tõttu liiga palju elusid

Kas me saame Eestis endale väikse riigi ja rahvana lubada seda, et me sõna otseses mõttes sööme ja joome ennast surnuks? Neist teemadest tuleb rääkida, palju rohkem ja tugevama häälega, sest me vajame Eesti püsima jäämiseks terveid inimesi, kirjutab Tervise Arengu Instituudi direktor Annika Veimer portaalis Med24.